Federica Pellegrini diventa Barbie in occasione delle Olimpiadi

Il clima olimpico si fa sentire, e anche la Mattel sceglie di celebrarlo. Per l'occasione ha scelto di dedicare nove bambole in edizione limitata ad altrettante atlete di fama mondiale. Per l'Italia, il volto scelto è quello di Federica Pellegrini, ex nuotatrice e medaglia d'oro olimpica.

La 'Divina' avrà al suo fianco sugli scaffali dei reparti giocattoli altre otto icone dello sport mondiale. Da Venus Williams, celeberrima tennista statunitense, a Christine Sinclair, calciatrice canadese che si è guadagnata il record di miglior marcatrice internazionale, con 190 goal.

E, ancora, Mary Fowler (calciatrice australiana), Estelle Mossely (pugile francese), Alexa Moreno (ginnasta messicana). Ma anche Rebecca Andrade, ginnasta brasiliana, Susana Rodriguez, atleta di paratriathlon spagnola, ed Ewa Swoboda, sprinter polacca.

Le Barbie Role Models parteciperanno al progetto Voiceinsport, una piattaforma digitale in cui ci saranno contenuti educativi e di mentorship dedicati alle giovani sportive.



