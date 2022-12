Nuoto:Mondiali vasca corta;argento Franceschi 400misti donne

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - L'azzurra Sara Franceschi si è piazzata al secondo posto, ed è quindi medaglia d'argento, nella gara dei 400 misti donne dei Mondiali di nuoto in vasca corta a Melbourne. Oro alla statunitense Flickinger.

"Sono davvero soddisfatta, non so nemmeno come ho fatto, è un sogno questo argento. E' tutto bellissimo, ora mi ci vorrà qualche giorno per capire cosa è successo", il commento 'a caldo' della nuotatrice livornese dai microfoni di RaiSport.

