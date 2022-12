Nuoto: Mondiali vasca corta; Paltrinieri oro negli 800 sl

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - Ennesima impresa di Gregorio Paltrinieri, fuoriclasse del nuoto che oggi a Melbourne ha vinto l'oro nella gara degli 800 stile libero dei Mondiali in vasca corta. Argento al norvegese Christiansen, bronzo al francese Fontaine.

"Tutto bene, sono contento. E' stata una gara più difficile del previsto - ha poi commentato Paltrinieri ai microfoni di RaiSport -. Pensavo di fare leggermente meglio come tempo, ma più di tutto ho pensato a vincere la gara". "Ho fatto quello che serviva - dice ancora Greg -. Non ce l'ho fatta a partire forte come avrei voluto, quindi ho aspettato un attimo e poi ho tirato nella parte finale. Ho sofferto e fatto più fatica rispetto alla gara dei 1500. Comunque a me dei record poco importa: ciò che volevo era essere qui e vincere. Sono contentissimo - conclude - anche per la vittoria della staffetta: come Italia siamo molto forti". (ANSA).