Nuoto, Mondiali 25 m: l'Italia è di bronzo nella staffetta 4X200

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - L'Italia ha ottenuto la medaglia di bronzo nella staffetta 4X200 stile libero ai Mondiali in vasca corta di Melbourne, con il tempo di con 6'49″63. Gli azzurri si sono piazzati alle spalle degli Stati Uniti, che hanno conquistato l'oro e abbassato il record mondiale della specialità con il tempo di 6'44″12; la medaglia d'argento è andata all'Australia, con 6'46″54. Per l'Italia Ciampi ha completato la propria batteria in 1'42″68, Ceccon in 1'42″61, Razzetti in 1'42″76 e Conte Bonin - che era all'esordio, ma ha gareggiato da veterano - in 1'41″58. (ANSA).