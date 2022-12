Nuoto: Mondiali 25 m; quarto Razzetti nei 200 farfalla

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - L'azzurro Alberto Razzetti ha ottenuto il quarto posto nella finale dei 200 farfalla ai Mondiali di nuoto in vasca corta a Melbourne in Australia con il tempo di 1'50''12. Oro al sudafricano Chad Le Clos in 1'48''27 davanti al giapponese Daiya Seto e all'elvetico Noe Ponti.

