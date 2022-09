Pallanuoto: Europei; Croazia-Italia 8-16, azzurre in semifinale

(ANSA) - ROMA, 05 SET - Sesta vittoria su sei partite.

Prosegue la marcia del Setterosa verso la fase finale del 35/o europeo a Spalato.

Le azzurre allenate da Carlo Silipo hanno superato la Croazia 16-8 e si sono qualificate per la semifinale in programma mercoledì contro la vincente di Grecia e Israele (in acqua questa sera alle 20.30). (ANSA).