Nuoto: Mondiali paralimpici, Italia prima nel medagliere

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Con 11 ori, 8 argenti e 10 bronzi, per un totale di 29 medaglie vinte finora, la Nazionale italiana di nuoto paralimpico sta dominando i Campionati del Mondo in corso fino a sabato a Funchal, nell'isola di Madeira, in Portogallo. Oggi il medagliere a giornata non ancora conclusa si è arricchito con uno splendido oro di Simone Barlaam, nei 50 farfalla S9 che si è preso la rivincita sull'australiano Martin che aveva vinto a Tokyo, arrivato questa volta secondo, e da Federico Morlacchi, al secondo bronzo, nonostante i guai fisici recenti (peritonite e allenamenti brevi). Stefano Raimondi, S10, ha vinto l'oro nei 400 stile libero, al secondo oro nella kermesse portoghese. Francesco Bettella, S1, ha conquistato l'argento nella finale dei 100 dorso. E Angela Procida, S2, ha vinto il bronzo nei 100 dorso. Da ricordare tra i tanti ori conquistati dagli azzurri la prestazione di Antonio Fantin l'altra sera che nei 100 metri stile libero, oltre all'oro, ha abbassato il record del mondo per la categoria S6 a 1' 03"65.

"Questi primi tre giorni di gare - commenta il Direttore tecnico della nazionale Riccardo Vernole - sono andati come speravamo.

Abbiamo chiuso l'ultimo Mondiale di Londra 2019 primi nel Medagliere. Non è una cosa scontata riconfermarsi ai vertici del nuoto mondiale perché l'Italia primeggia da anni, dal 2017, dai Mondiali di Città del Messico. Ma dietro a queste vittorie c'è tanto lavoro che purtroppo non si vede. Certo, non bisogna nascondere che la cultura sportiva in Italia non sia paragonabile a quella di colossi come Stati Uniti e Gran Bretagna. Ma finora siamo davanti a loro. Anche se non sarà facile fino alla fine del Mondiale riuscire a rimanere sul gradino più alto del podio". Mancano ancora tre giorni di gare e le stelle della nazionale Simone Barlaam, Stefano Raimondi, Giulia Terzi, Carlotta Gilli e Antonio Fantin hanno ancora tante frecce all'arco da tirare con tante finali da affrontare per cercare di mantenere il vantaggio degli azzurri. (ANSA).