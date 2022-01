Nuoto: olandese Kromowidjojo annuncia il ritiro

(ANSA) - L'AIA, 27 GEN - La nuotatrice olandese Ranomi Kromowidjojo, tre volte campionessa olimpica, ha annunciato il ritiro dall'agonismo. "Dopo 16 anni di sport di alto livello, la mia carriera di nuotatrice è finita - ha annunciato Kromowidjojo sul proprio account Instagram - Il nuoto resterà la mia passione, ma non più a livello professionistico. Ho sempre saputo che non esisteva solo lo sport di alto livello e che faceva parte di un insieme più ampio".

"Kromo", 31 anni, è uno dei nuotatori di maggior successo nei Paesi Bassi. Il suo record comprende 17 titoli mondiali e 24 europei. Seconda nei 50m stile libero ai Mondiali di nuoto (in vasca corta) ad Abu Dhabi a dicembre, è diventata l'atleta femminile più decorata con 28 medaglie.

Secondo l'emittente pubblica olandese NOS, Kromowidjojo ora prevede di concentrarsi su una carriera nel sociale, sottolineando che non si vede nella figura di allenatore.

