Nuoto: Mondiali 25m; Rivolta oro nei 100 farfalla

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - Seconda medaglia d'oro per l'Italia ai mondiali di nuoto in vasca corta di Abu Dhabi. L'ha conquistata Matteo Rivolta nei 100 farfalla. L'azzurro ha nuotato in 48"87 precedendo il sudafricano Chad Le Clos (49"04) e il russo Andrej Minakov (49"21). (ANSA).