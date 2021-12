Mondiali 25m: oro Razzetti con record italiano

La prima medaglia d'oro made in Italy e prima medaglia mondiale nella farfalla maschile azzurra è quella di Alberto Razzetti che nei 200 batte il suo precedente record italiano e si incorona campione del mondo, con 1'49"06, alla rassegna iridata in vasca corta cominciati ad Abu Dhabi. Alle spalle del ligure, lo svizzero Noe Ponti, argento, e il sudafricano Chad Les Clos. "Non so bene cosa dire, sinceramente non mi aspettavo nè il tempo nè di vincere ma adesso è bellissimo - ha detto Razzetti -. Dopo l'Europeo anche questo risultato. Sono emozionato, felice e devo ancora realizzarlo. Lo farò domani. Campione però del mondo suona bene". Nella prima finale della prima giornata, i 400 stile libero, quarto posto di Marco De Tullio, che pure vi era entrato con l'ottavo tempo. L'oro è andato all'austriaco Felix Auboeck.