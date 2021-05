Quadarella fa il bis agli Europei, oro nei 1500 sl

L'azzurra Simona Quadarella si conferma campionessa europea dei 1500 stile libero. Ai campionati continentali di Budapest, la nuotatrice romana ha vinto con il tempo di 15'53''59. Medaglia d'argento per la russa Anastasia Kirpichnikova e medaglia di bronzo per l'altra azzurra in gara, Martina Caramignoli, in 16'05''81.

Quadarella aveva già vinto giorni fa l'oro negli 800 stile libero.

"L''obiettivo era portare a casa un altro oro, confermarmi campionessa europea e ci sono riuscita. Mi è venuto anche un po' da piangere per la contentezza. È vero che speravo di fare un po' meglio nel crono, ma va bene così", ha detto Simona Quadarella, ai microfoni di Rai Sport.

Soddisfatta anche Martina Caramignoli per la medaglia di bronzo: "Non volevo tornare a casa a mani vuote. Il tempo è stato così così ma in acqua ho dato tutto e alla fine ero morta anche se sono riuscita a resistere al ritorno della ungherese. Sono davvero contenta di questo risultato, che arriva a sette anni dall'ultimo bronzo europeo. Martedì - ha sorriso - compio 30 anni, mi sono fatta un bel regalo".