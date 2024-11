MotoGp: cade Bagnaia, Martin vince la Sprint in Malesia

Jorge Martin ha vinto la gara Sprint del Gp della Malesia, penultima prova del motomondiale. Lo spagnolo, leader della classifica, ha chiuso davanti a Marc Marquez e Enea Bastianini.

Una caduta al secondo giro ha tagliato fuori dalla corsa Francesco Bagnaia, costretto al ritiro: Martin vede aumentare così a +29 il vantaggio sul campione della Ducati.

Martin vincendo la gara veloce a Sepang e approfittando del ritiro di Bagnaia sale a 465 nella classifica piloti, con un vantaggio di 29 punti sul campione del mondo della Ducati (436). Allo spagnolo domani, nella prova lunga, basterà conquistare più di otto punti su Bagnaia per poter vincere il titolo con una gara di anticipo. Il pilota torinese era stato grande protagonista in qualifica conquistando una super pole con il record della pista in 1:56.337.



