Moto: Italia; Marquez, al Mugello per fare passi avanti

(ANSA) - ROMA, 06 GIU - "E 'ora di ritornare a lavorare. Si parte dal Mugello che è sempre un fine settimana molto impegnativo, la pista è molto veloce e scorrevole". Parola di Marc Marquez in vista del Gran Premio del Mugello classe MotoGp: "Ho avuto delle belle battaglie lì in passato e spingere la velocità massima di una MotoGP lungo il rettilineo è sempre divertente. Ovviamente - aggiunge il pilota spagnolo della Honda - dobbiamo vedere cosa è possibile fare questo fine settimana e vedere cosa possiamo fare insieme al team per ottenere il massimo dalla moto e continuare a provare a fare passi avanti".

(ANSA).