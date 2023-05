MotoGP: Martin vince la Sprint Race a Le Mans

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - Jorge Martin, in sella alla Ducati del team Pramac, ha vinto la Sprint Race del gran premio di Francia. Dietro lo spagnolo sul podio il sudafricano Brad Binder (KTM) e Francesco Bagnaia (Ducati). Luca Marini ha superato in volata Marc Marquez per il quarto posto. Caduto nelle prime fasi di gara Jack Miller (KTM) ed a -3 giri dal termine Fabio Quartararo, scivolato mentre tentava di rimontare posizioni ed era ottavo. Bagnaia guida sempre il motomondiale con 94 punti, +23 su Binder. (ANSA).