Moto3: Austin, successo per Ortolá davanti a Masia

Ivan Ortolá vince il GP delle Americhe di Moto3. Sul circuito di Austin il pilota spagnolo conquista il suo primo successo in carriera al termine di una bella gara costruita in rimonta dopo un grande rischio preso in avvio. Sul podio tutto iberico si piazzano anche Jaume Masia e Xavier Artigas al termine di una battaglia all'ultimo respiro con Diogo Moreira. Daniel Holgado, che ha chiuso quinto, resta il leader della categoria a pari merito proprio con Moreira.