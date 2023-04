Moto: Ducati Bagnaia in pole ad Austin, poi Honda di Rins

Francesco Bagnaia su Ducati ha conquistato la pole position nel Gran Premio della MotoGp ad Austin. Il campione del mondo partirà davanti ad Alex Rins su Honda Lcr ed a Luca Marini sulla Ducati non ufficiale del VR46 Team. Alle 22 ora italiana la gara sprint e domani il Gp. Nelle qualifiche della MotoGp ad Austin 4° Alex Marquez, 5° Bezzecchi e 6° Aleix Espargaró. Chiudono la top ten Quartararo, Vinales, Zarco e Miller. Questo lo schieramento valido per la Sprint di stasera alle 22 e per il GP di domenica alle 21.