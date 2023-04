Gp Austin: a Marini le prime libere, settimo tempo Bagnaia

(ANSA) - ROMA, 14 APR - E' stato Luca Marini il più veloce nella prima sessione di prove libere del Gp delle Americhe, in programma domenica sul circuito texano di Austin. Il pilota Ducati del team VR46 ha fatto segnare il tempo di 2.03.250, precedendo di 150 millesimi il francese Fabio Quartararo, in sella alla Yamaha, e il suo connazionale Johann Zarco (Ducati Pramac), staccato di 278 millesimi. Settimo tempo per Francesco Bagnaia, con la Ducati ufficiale, a oltre mezzo secondo dal leader, mentre una caduta senza conseguenze ha frenato Marco Bezzecchi nei giri dedicati al time attack.

Nella top 10 cronometrica, dietro ai tre più veloci, si sono piazzati in 'seconda fila' Alex Marquez (Ducati Gresini, +301 millesimi), Jack Miller (Ktm, +426) e Jorge Martin (Ducati Pramac +458), Dietro a Bagnaia è rimasto Maverick Vinales (Aprilia, +647), Poi Takaaki Nakagami (Honda Lcr, +889) e Brad Binder (Ktm, +954). (ANSA).