Moto: Nakagami operato alle dita dopo la caduta di Aragon

(ANSA) - ROMA, 20 SET - Dopo il brutto incidente con Marc Marquez ad Aragon, Takaaki Nakagami è stato operato al 4° e 5° dito della mano destra: "Ieri sembrava che i tendini fossero danneggiati. Non è stato necessario alcun trapianto di pelle e crediamo che l'infortunio non gli impedirà di essere al via del suo Gran Premio di casa", spiega in una nota del team Honda Lcr.

La MotoGP torna subito in pista a Motegi alle ore 8 italiane con la gara di domenica 25 settembre. (ANSA).