Moto: tensostruttura imolese intitolata a Fausto Gresini

(ANSA) - IMOLA, 23 AGO - Sarà intitolata a Fausto Gresini la tensostruttura a copertura della pista polivalente nel centro sociale "La Tozzona", nel quartiere Pedagna a Imola. Alla cerimonia - sabato 27 agosto alle 11.30 - saranno presenti il sindaco Marco Panieri, l'assessore all'Autodromo, Elena Penazzi, e la famiglia del pilota.

La proposta di intitolargli la tensostruttura era stata formulata dal Centro sociale nell'aprile 2021, poco tempo dopo la sua scomparsa (avvenuta il 23 febbraio dello stesso anno a Bologna, a 60 anni, dopo un lungo ricovero dovuto al Covid-19), considerato che Gresini, imolese di nascita e assiduo frequentatore anche con la sua famiglia del centro sociale, "è stato un esempio di sportività e lealtà come pilota, dirigente sportivo e team manager", due volte campione del mondo nella classe 125 e fondatore del team motociclistico 'Gresini Racing', che gareggia nel Motomondiale. Il Comune ha accolto, con una delibera, la proposta del centro sociale, ritenendola particolarmente appropriata "per testimoniare tutto l'affetto e la gratitudine dell'Amministrazione comunale e dell'intera comunità imolese nei riguardi di Fausto Gresini".

Il 12 settembre dello scorso anno gli era stata intitolata la 'Curva Gresini', il tratto della pista dell'Autodromo Internazionale 'Enzo e Dino Ferrari' di Imola in precedenza noto come 'Variante Alta'. (ANSA).