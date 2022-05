Moto, Francia: Augusto Fernandez trionfa nella Classe Moto 2

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - Augusto Fernandez (KTM Red Bull) ha vinto il Gran premio di Francia, disputato sulla mitica pista di Le Mans, nella Classe Moto 2. Lo spagnolo ha preceduto il connazionale Aron Canet (Flexbox HP40), secondo, e il thailandese Somkiat Chantra (Idemitsu Honda Team Asia), terzo.

Celestino Vietti, che nel finale è riuscito a recuperare qualche punto prezioso per il Mondiale, si è classificato all'ottavo posto. Per Augusto Fernandez, che non vinceva da 3 anni, è la quarta vittoria nella Moto 2. Il successo odierno gli ha permesso di eguagliare Maverick Viñales, Mika Kallio e Alex Rins al 19/o posto di tutti i tempi nella Classe di mezzo. (ANSA).