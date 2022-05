Moto: Francia; Marquez, sul bagnato posso avere chance

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - "A Jerez abbiamo fatto un piccolo progresso in termini di prestazioni, ci siamo avvicinati ai piloti di testa. Abbiamo trovato varie cose che non funzionavano, ci aspettavamo qualcosa in più. Vedremo se le cose nuove introdotte ci aiuteranno ad essere più vicini ai piloti di testa. L'obiettivo comunque è migliorare ogni gara": così Marc Marquez nella conferenza stampa che apre il fine settimana del gran premio di Francia, in programma domenica sul circuito di Le Mans.

Il pilota della Honda aggiunge: "Impossibile prevedere cosa potrò raggiungere domenica, non abbiamo un obiettivo chiaro, domani cercherò di capire come siamo messi".

"Adesso soffro meno nel weekend di gara - ha aggiunto lo spagnolo - ma a volte soffro ancora con il braccio e la spalla.

Tutti vedono che non sto guidando come in passato, sto guidando con uno stile diverso. Non abbiamo trovato ancora il modo per essere costanti".

"Pioggia o asciutto? Nella mia situazione non ho preferenze - ha concluso il pilota della Honda - Sul bagnato ho più possibilità di vincere, ma posso anche cadere. Il mio obiettivo è cercare di fare bene in ogni condizione. Ad ogni modo io darò il 100% in ogni condizione". (ANSA).