Rivelazione choc di Melandri: "Ho preso il Covid per scelta"

"Ho preso il virus, perché ho cercato di prenderlo e, al contrario di molti vaccinati, per contagiarmi ho fatto una fatica tremenda". E' la rivelazione-choc di Marco Melandri a MOW (mowmag.com), il magazine lifestyle di AM Network. Il pilota ravennate, 39 anni, ammette di averlo "fatto apposta, per poter essere in regola almeno per qualche mese e non è stato nemmeno facile. "Mi sono dovuto contagiare per necessità - aggiunge -, dovendo lavorare e non considerando il vaccino un'alternativa valida".



Melandri prosegue, annunciando di star bene e di essere asintomatico. "Chi prende la malattia è molto più protetto dopo.Io sono risultato positivo senza nemmeno accorgermi di avere qualcosa - le sue parole -. Mia figlia non è risultata neanche positiva. Io non ho niente contro i vaccinati, come chiaramente non ho nulla contro i non vaccinati. Io sono contro le violazioni della libertà".