Gp Austria, la Yamaha esclude Vinales

Il team Yamaha ha deciso di sospendere Maverick Vinales, che quindi non correrà il Gp d'Austria in programma nel fine settimana. Secondo Yamaha - che ha diffuso un comunicato per rendere nota la sua decisione - il pilota spagnolo "avrebbe agito per danneggiare il motore della sua Yzr-M1 durante il Gp di Stiria".