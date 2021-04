Gp Doha: Bezzecchi il più veloce in warm up Moto2

Il pilota italiano Marco Bezzecchi (Sky Racing Team VR46) ha segnato il miglior tempo nel warm up che precede il gran premio di motociclismo di Doha nella classe Moto2. Alle sue spalle il tedesco Marcel Schrotter, terzo l'australiano Remy Gardner. Caduto il britannico Sam Lowes, nello stesso punto dov'era caduto domenica scorsa. Nessuna conseguenza per il pilota, oggi in pole, che dovrebbe essere regolarmente al via della corsa.