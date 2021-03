Vale Rossi: "Per me come il primo giorno di scuola"

"Oggi per me è sempre come il primo giorno di scuola". E' emozionato Valentino Rossi nella sua prima conferenza stampa da pilota della Yamaha Petronas alla vigilia del primo Gp della stagione in Qatar. "Sono passato da un team all'altro - afferma il pilota pesarese - e mi sento bene. L'atmosfera è bella e i test nono sono andato per niente male. Ora vediamo cosa succede".