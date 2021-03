Moto: Marc Marquez in pista a Barcellona

Marc Marquez torna in pista a Barcellona. Il pilota del Repsol Honda sta continuando a valutare le sue condizioni fisiche in sella alla Honda RC213V-S sul sul circuito di Montmelò.

Pochi giorni dopo la conferma dei progressi fisici del pilota spagnolo, l'otto volte campione del mondo è tornato in pista.

All'inizio Marquez ha usato una mini-moto vicino a casa sua a Cervera e poi ha completato una giornata di guida sul circuito di Montmelò sulla RC213V-S per capire le sue condizioni fisiche dopo otto mesi di assenza dalla pista.