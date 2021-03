Honda, Marquez può ora intensificare programma recupero

"Nella visita medica eseguita su Marc Marquez, 14 settimane dopo l'intervento per una pseudoartrosi infetta dell'omero destro, il team medico guidato dai dottori Samuel Antuña e Ignacio Roger de Oña ha verificato clinicamente e radiograficamente una soddisfacente progressione del consolidamento osseo".

Questo l'aggiornamento della Honda sulle condizioni di Marc Marquez in vista del via al Mondiale della MotoGp. "Da questo momento in poi - sottilinea il team giapponese - Marquez può ora intensificare il suo programma di recupero di forza e mobilità con l'obiettivo di tornare gradualmente alle corse competitive".