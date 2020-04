Moto: Vinales, non mi piacerebbe correre senza pubblico

"Non sono favorevole alle corse a porte chiuse. Dobbiamo tutto ai fan, corriamo per loro. Ma se dobbiamo correre a porte chiuse, va bene, l'importante è gareggiare". Maverick Vinales fa buon viso a cattiva sorte parlando con 'As' dell'eventualità che la MotoGp torni in pista dentro circuiti vuoti. Il pilota spagnolo della Yamaha è invece d'accordo con la decisione di congelare lo sviluppo delle motociclette per ridurre i costi: "Mi sembra una decisione molto appropriata. Mentre in Italia tutto è chiuso, in Giappone possono continuare a lavorare allo sviluppo e questo non mi sembra giusto".

Vinales ha parlato anche di Valentino Rossi, ancora per il 2020 suo compagno di team, e si è detto fiducioso che accetterà la proposta Petronas SRT e continuerà a lottare nel 2021 per raggiungere l'agognato decimo titolo: "Rossi è il mio idolo da quando avevo tre anni. Per me è una motivazione in più essere in pista con lui. È una bella sensazione. Spero che continuerà con Yamaha. È un pilota importante, che ci dà molte informazioni.

Cosa ho imparato da Rossi? Molte cose, ciò che sicuramente rimarrà con me è la sua capacità di avere sempre un sorriso, non importa se arriva primo o settimo".