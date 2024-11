Russell vince a Las Vegas, terzo Sainz con la Ferrari

George Russell su Mercedes ha vinto il Gp di Las Vegas, terz'ultima prova del mondiale di Formula 1 2024. Il britannico ha preceduto sul traguardo il compagno di squadra Lewis Hamilton e le Ferrari di Carlos Sainz, terzo, e Charles Leclerc, quarto.

Dietro alle Ferrari si è classificato Verstappen, che si è accontentato di controllare il rivale, Lando Norris, che ha chiuso al sesto posto, per avere la certezza di conquistare il suo quarto titolo mondiale consecutivo. Al settimo posto l'altra McLaren di Oscar Piastri, davanti alla Haas di Niko Hulkenberg, alla RB di Yuki Tsunoda e alla Red Bull di Sergio Perez a completare la top-10



Verstappen campione del mondo per la quarta volta

Max Verstappen, quinto nel Gp di Las Vegas, ha vinto il mondiale di Formula 1 2024, conquistando il suo quarto titolo consecutivo al volante della Red Bull. All'olandese bastava chiudere il Gp davanti alla McLaren di Lando Norris, sesto al traguardo, per garantirsi il trionfo con due gare di anticipo.

"Oh mio dio! Che stagione! Quattro volte! Grazie ragazzi, grazie!". Sono le prime parole di Max Verstappen al team radio dopo aver tagliato il traguardo del Gp di Las Vegas con un quinto posto che gli ha garantito il quarto titolo consecutivo. Anche commosso, l'olandese è poi salito su una limousine per andare verso la zona della premiazione.

"È stata una lunga stagione, abbiamo iniziato in modo incredibile, con tante vittorie, ma poi abbiamo avuto un periodo duro, ma come squadra siamo rimasti uniti e abbiamo continuato a lavorare sui miglioramenti e ce l'abbiamo fatta. Sono incredibilmente orgoglioso", ha detto Verstappen al termine del Gp di Las Vegas.

"Essere qui come quattro volte campione del mondo è qualcosa che non avrei mai pensato possibile, quindi al momento mi sento solo sollevato e anche molto orgoglioso", ha ribadito l'olandese.

"La scorsa stagione stagione era stata molto migliore, con tante vittorie ma questa mi ha insegnato molto, anche se è stata molto impegnativa, anche a livello personale - ha detto ancora Verstappen -. Io ho mantenuto la calma, il team mi ha dato davvero un sostegno enorme spingendo sempre, in pista e in fabbrica, per darmi una macchina speciale".

"L'anno prossimo? Ci sarà una battaglia con diversi team in lizza, ma intanto finiamo bene questa stagione e poi prendiamoci un po' di riposo prima di pensare al 2025".

Russell: 'Weekend da sogno, ora festeggiamo'

"È stato un weekend da sogno, non so come siamo stati così veloci e vincere qui è incredibile, guidare su questo circuito circondati da tutte queste luci". Così George Russell, vincitore del Gp di Las Vegas di Formula 1, ha commentato a caldo il suo successo.

"Avevo programmato di partire tra un paio d'ore, ma sicuramente non salirò su quel volo e mi godrò la mia serata con tutto il mio team", ha aggiunto il britannico della Mercedes.

Subito dopo ha parlato Lewis Hamilton, che partito dal decimo posto ha chiuso al secondo. "Se avessi fatto il mio lavoro ieri, oggi sarebbe stato un gioco da ragazzi, ma mi sono divertito a partire dal fondo. Il team ha fatto un lavoro fantastico questo weekend", ha affermato il sette volte campione del mondo, che ha voluto "fare grandi congratulazioni a Max per aver vinto il campionato del mondo, con ancora due gare da disputare".

