Norris vince in Olanda e riapre il Mondiale di F1, Leclerc terzo

Prova di forza di Lando Norris che vince il gran premio d'olanda davanti al padrone di casa Max Verstappen e a Charles Leclerc che conquista un terzo posto insperato alla vigilia che lascia ben sperare per il gp di Monza della prossimasettimana. Quarta l'altra Mclaren, quella di Oscar Piastri e poi l'altra Ferrari, quella di Carlos Sainz che partiva dalla decima posizione. A Zandvoort trionfa l'arancio che è quello però della McLaren. Partito dalla pole Norris si fa subito scavalcare da Verstappen che resta in testa fino al 18/o giro poi il britannico si riprende la testa della corsa che porta a termine staccando il campione del mondo di 20 secondi circa, e centrando la seconda vittoria stagionale dopo Miami, riaprendo il Mondiale e proiettando la scuderia inglese verso nuove prospettive per il prosieguo di questa stagione

. "È incredibile. Non direi che è stata una gara perfetta perché c'è stata la prima curva, ma poi è stata una grande gara. Sono stato in grado di gestirla comodamente. Mi aspettavo che Max attaccasse di più e che si creasse un divario, ma al 5°/6° giro ho capito che eravamo sul passo e che la macchina aveva il livello per permettermi di gestire la gara", le parole di Norris a fine gara. Anche se è inciampato di nuovo nella partenza, il britannico ha convertito la pole position in vittoria per la prima volta dopo quattro tentativi, e così facendo si è assicurato la seconda vittoria della sua carriera in F1, meno di quattro mesi dopo il successo a Miami. "Non siamo abbastanza veloci e sono contento di essere secondo oggi - ha replicato Verstappen - Le partenze sono buone e oggi è stato così. Poi ho cercato di concentrarmi sulla mia gara e questo mi ha portato al secondo posto". Un piccolo miracolo lo fa la Ferrari con Leclerc, terzo e con un undercut sulla Mercedes di Russell che ha dato la svolta a una gara solida e con un ritmo inaspettato. Il monegasco, autore di una domenica di gara perfetta, ha vinto il duello ravvicinato con Oscar Piastri, regalando alla Ferrari un podio che, dopo le qualifiche di ieri, sembrava insperato. Una bella iniezione di fiducia in vista del prossimo weekend di gara in casa, a Monza. Da sottolineare anche la gara di Carlos Sainz, che chiude quinto (dopo essere stato anche eliminato nel Q2), grazie a una rimonta notevole, seguito da Sergio Perez, George Russell e Lewis Hamilton. A completare la top ten, l'Alpine di Pierre Gasly e l'Aston Martin di Fernando Alonso, bravi a beffare sul finale la Haas di un sempre consistente Nico Hulkenberg. Nella classifica del mondiale piloti, Norris recupera otto punti su Verstappen, mentre nella classifica costruttori si registra un ulteriore avvicinamento della McLaren alla Red Bull.

