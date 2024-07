F1: Verstappen il più veloce a Spa, ma la pole è di Leclerc

Qualifiche bagnate e fortunate per la Ferrari, che a Spa scatterà dalla pole position con Charles Leclerc. Il pilota monegasco del Cavallino rampante, autore del secondo miglior tempo, approfitta della penalità di 10 posizioni data a Max Verstappen per aver cambiato motore e si regala la chance di partire davanti a tutti nel Gran premio del Belgio di Formula 1.

In prima fila l'altra Red Bull di Sergio Perez, in seconda la Mercedes di Lewis Hamilton e la prima McLaren di Lando Norris. Poi terza fila per Oscar Piastri e George Russell, mentre la Rossa di Carlos Sainz scatterà settima davanti alla Aston Martin di Fernando Alonso ed alla Alpine di Esteban Ocon.

Undicesimo in griglia il campione del mondo olandese che domani riproverà a mettere a segno una delle sue proverbiali rimonte che l'hanno reso celebre su un circuito, considerato di casa per lui che è nato nella cittadina belga di Hasselt, dove sorpassare si può eccome.

Sotto la pioggia incessante sul mitico circuito delle Ardenne, dove nel 2019 ha conquistato la sua prima vittoria in Formula 1, Leclerc può festeggiare una pole arrivata un po' inaspettata ma che per la Rossa rappresenta una boccata d'ossigeno prima della pausa estiva. Per il monegasco un 1'53"754, secondo miglior tempo che vale la pole grazie alla penalità che da regolamento deve scontare Verstappen. "Sarà esattamente come l'anno scorso - afferma un sorridente Leclerc al termine delle qualifiche a Spa-Francorchamps - Non mi aspettavo questo risultato viste le condizioni complicate. Abbiamo fatto qualcosa che va al di là delle aspettative. Per il team è un bel risultato, ora dobbiamo concentrarci su domani e vedere cosa accadrà senza la pioggia.

Senza pioggia probabilmente avremmo lottato per il quinto posto, con la Mercedes. La pioggia ci ha aiutato ma non mi lamento, sono molto contento del giro che ho fatto in Q3. Bello tornare davanti in griglia, ora dobbiamo finalizzare. Non è la pole più semplice da mantenere qui al primo giro, ma ogni partenza è diversa. Domani a Eau Rouge deciderò cosa fare, l'obiettivo è restare in testa".

Soddisfatto per la sua qualifica nonostante la penalità da scontare lo stesso Verstappen aiutato come Leclerc dalla pioggia a battere le McLaren: "Bella qualifica, per fortuna il meteo ha retto. Tutto ha funzionato bene, le gomme che abbiamo montato ci hanno permesso di fare buoni tempi. Nel Q3 non sapevamo se la pista si sarebbe asciugata e abbiamo tenuto comunque un set di intermedie, per fortuna nei turni precedenti siamo passati senza problemi. Ho cercato di fare giri puliti sul bagnato. Domani dovrebbe fare più caldo e non dovrebbe esserci pioggia, quindi il degrado sarà un fattore importante. Domani partirò indietro, oggi ho fatto il meglio che potevo. Non sappiamo quanto saremo veloci domani, spero - sottolinea il campione del mondo della Red Bull che avrà il supporto in gara della marea 'Orange' - che potremo rimontare. Curva 1? A volte c'é caos. Noi cercheremo di fare una bella partenza e stare fuori dai guai. Vincere? Non ci stiamo rendendo la vita semplice. Domani sull'asciutto sarà dura, cercheremo di fare il meglio. Speriamo di lottare con Ferrari e Mercedes e magari con un po' di fortuna anche con le McLaren".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA