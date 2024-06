F1: Verstappen in pole in Austria, quarto tempo Sainz

Max Verstappen ha ottenuto la pole position del Gp d'Austria, undicesima prova del mondiale di Formula 1.

L'olandese della Red Bull, che ha fatto segnare il tempo di 1.04.314, avrà al suo fianco in prima fila Lando Norris, con la McLaren. Terzo tempo e seconda fila per George Russell con la Mercedes, quarto per Carlos Sainz con la Ferrari. Charles Leclerc sarà in terza fila col sesto tempo, preceduto da Lewis Hamilton con la Mercedes. Settimo Oscar Piastri e ottavo Sergio Perez su Red Bull.



Verstappen, dopo la pole position e la vittoria nella gara sprint, ha centrato la pole anche per la gara di domani, la sua quarta consecutiva al Red Bull Ring e la 40/a in carriera. Il ferrarista Leclerc nell'ultimo tentativo in Q3 ha perso il controllo della SF-24, uscendo dal tracciato per fortuna senza danni, dovendosi così accontentare del sesto posto in griglia. Piastri aveva centrato il terzo tempo ma gli è stato cancellato per superamento del track limit e partirà dalla settima piazzola. In quinta e ultima fila, infine, partiranno Nico Huelkenberg (Haas) ed Esteban Ocon (Alpine).



"È passato un po' di tempo dall'ultima volta che siamo stati in pole position e questo mi dà ottime sensazioni. La squadra ha lavorato davvero duro per cercare di rendere la macchina più competitiva e penso che questa sia una grande affermazione". Così Max Verstappen ha commentato la pole position nel Gp d'Austria appena conquistata. L'olandese della Red Bull, infatti, dopo il Gp di Imola non è più partito dalla prima posizione in griglia, che invece era stata conquistata da Charles Leclerc a Monaco, da George Russell in Canada e da Lando Norris in Spagna. "Un risultato che speriamo di poter confermare anche domani in gara"

A Verstappen la gara sprint del Gp d'Austria, 5/o Sainz

Max Verstappen ha vinto la gara Sprint del Gp d'Austria. Il campione della Red Bull, partito dalla pole, ha preceduto le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. Quarta la Mercedes di George Russe, quinto Carlos Sainz su Ferrari, sesto Lewis Hamilton poi Charles Leclerc.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA