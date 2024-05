F1: Verstappen vince il GP di Imola davanti a Norris e Leclerc

Max Verstappen ha vinto il Gp del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, settima prova del Mondiale di Formula 1. L'olandese della Red Bull, partito dalla pole position, ha conquistato il quinto successo stagionale precedendo la McLaren di Lando Norris e la Ferrari di Charles Leclerc. Quinta la rossa di Carlos Sainz, subito dietro la McLaren di Oscar Piastri.



A punti sono andate anche le Mercedes di Lewis Hamilton, sesto, e George Russell, settimo. Sergio Perez, con la seconda Red Bull, ha chiuso all'ottavo posto, mentre il nono è stato conquistato da Lance Stroll con la Aston Martin e il decimo dal giapponese Yuki Tsunoda, con la RB.

L'omaggio di Vettel, corre sull'ultima McLaren di Senna

Momento toccante a Imola, quando il quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel è tornato a bordo di una vettura di Formula 1. Non una qualunque, ma la McLaren MP4/8 che il fuoriclasse brasiliano Ayrton Senna guidò nella stagione 1993, prima di approdare in Williams. Vettel ha effettuato alcuni giri, nell'ambito delle iniziative per ricordare il campione morto trent'anni fa in un incidente all'Autodromo di Imola, in un weekend tragico in cui perse la vita anche Roland Ratzenberger. Il tedesco ex Red Bull ed ex Ferrari è salito a bordo della vettura con un casco personalizzato, che fondeva i colori della Germania a quelli della livrea del casco di Senna che invece richiamano la bandiera brasiliana. Già giovedì Vettel aveva organizzato un momento di ricordo di Senna e Ratzenberger, coinvolgendo tutti i piloti suoi ex colleghi a piedi in una corsa lungo la pista.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA