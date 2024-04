F1: pole per Verstappen davanti a Perez nel Gp di Cina

Max Verstappen ha ottenuto la pole position del GP di Cina di F1, che si corre domani. Per il campione del mondo e la sua Red Bull è la quinta pole consecutiva dall'inizio della stagione. In prima fila partirà anche Sergio Perez con l'altra Red Bull. Sesto e settimo tempo per le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz.



Sul circuito di Shanghai domani in seconda fila partiranno Fernando Alonso (Aston Martin) e Lando Norris (McLaren). Terza per Oscar Piatri (McLaren) Leclerc. La pole di oggi è la numero 37 in carriera per Verstappen.



A Verstappen la Sprint del Gp di Cina, 4/o Leclerc

Max Verstappen ha vinto la gara Sprint del Gp di Cina, la prima della stagione del mondiale di Formula 1. Sul circuito di Shanghai, il campione della Red Bull, ha preceduto la Mercedes di Lewis Hamilton e il compagno di squadra Sergio Perez. Quarta piazza per la Ferrari di Charles Leclerc, davanti all'altra Rossa di Carlos Sainz.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA