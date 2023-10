F1: Verstappen in pole position in Qatar, 5/o tempo Leclerc

Un uomo solo al comando anche nel deserto del Qatar: Max Verstappen conquista la pole position (la 30/a in carriera, decima quest'anno) a Losail e già domani, nella sprint race, può laurearsi campione del mondo per la terza volta di fila. Nella serata qatariota non brillano le Ferrari: Charles Leclerc, inizialmente settimo, domenica partirà in terza fila con il quinto tempo dopo la cancellazione dei crono delle McLaren di Norris e Piastri che avevano fatto meglio del monegasco e che si sono visti cancellare i tempi (e le posizioni) per 'track limits' mentre venivano intervistati. Ancora più indietro Carlos Sainz, eliminato in Q2 con il 12/o tempo. "Io voglio sempre vincere, cerchiamo di avere una buona giornata anche domani" le parole di Verstappen alla fine delle qualifiche. "Un grande inizio di weekend, anche se è stato abbastanza complicato con il nuovo asfalto. Sono molto contento della pole - aggiunge - e voglio vincere la Sprint, cerchiamo di avere una buona giornata domani. La macchina sta andando bene e non potevo sperare in nulla di meglio". E domani l'olandese può già festeggiare: a Verstappen bastano 3 punti, dovrà fare una buona Shootout e poi chiudere tra i primi 6. E se tutto dovesse andare storto, domenica catterà dalla pole e avrà un'altra opportunità. Dopo il miglior tempo ottenuto nelle libere del pomeriggio, l'olandese della Red Bull si è confermato anche nell'ora di attività della serata, ottenendo un crono di 1'23″778, circa tre decimi più rapido della McLaren di Lando Norris, poi retrocesso in decima piazza per un track limits nell'ultimo tentativo di attacco al tempo, come il compagno di scuderia Oscar Piastri retrocesso invece in sesta posizione. Al fianco di Verstappen ci sarà la Mercedes di George Russell, poi Lewis Hamilton e Fernando Alonso, con l'Aston Martin. Quindi Leclerc, seguito da Pierre Gasly, Esteban Ocon e Valtteri Bottas. Sabato di qualifica disastroso invece per Sergio Perez e Carlos Sainz, entrambi fuori dal Q3. Anche il messicano ha perso il proprio miglior tempo in Q2 per "track limits", e partirà 13/o mentre lo spagnolo - in affanno per il poco grip offerto dalla SF-23 - ha ottenuto il 12° tempo e sarà costretto ad una corsa di rimonta sul tracciato qatariota di Losail. "Ho sofferto tantissimo quando la pista si è raffreddata - ha commentato Sainz - Non mi meraviglia essere stato eliminato in Q2". Che le Ferrari avrebbero avuto difficoltà ne è conscio il team principal Frederique Vasseur: "Il comportamento della vettura non ci ha colto di sorpresa - ha commentato - Avevamo previsto delle difficoltà in questa pista. Abbiamo avuto delle complicazioni in particolari settori del tracciato. Mancava l'aderenza necessaria in curva 1 e abbiamo individuato dei problemi tecnici nella curva 13" ha spiegato. "La Gara Sprint sarà fondamentale. Non solo per guadagnare punti, ma anche per analizzare le nostre performance nel lungo periodo. E poi ci sarà un'altra sessione di qualifica sotto il sole cocente,"conclude Vasseur.

La griglia di partenza

1/a fila: Max Verstappen (Ola/Red Bull) George Russell (Gbr/Mercedes)

2/a fila: Lewis Hamilton (Gbr/Mercedes) Fernando Alonso (Spa/Aston Martin)

3/a fila: Charles Leclerc (Mon/Ferrari) Oscar Piastri (Aus/McLaren-Mercedes)

4/a fila: Pierre Gasly (FRA/Alpine) Esteban Ocon (FRA/Alpine)

5/a fila: Valtteri Bottas (Fin/Alfa Romeo) Lando Norris (Gbr/McLaren)

6/a fila: Yuki Tsunoda (Jpn/AlphaTauri) Carlos Sainz Jr (Spa/Ferrari)

7/a fila: Sergio Pérez (Mex/Red Bull) Alexander Albon (Tha/Williams)

8/a fila: Nico Hulkenberg (Ger/Haas) Logan Sargeant (Usa/Williams)

9/a fila: Lance Stroll (Can/Aston Martin) Liam Lawson (Nzl/AlphaTauri)

10/a fila: Kevin Magnussen (Den/Haas) Zhou Guanyu (Cin/Alfa Romeo)

