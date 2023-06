F1: Verstappen, voglio vincere il maggior numero di gare

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - "Io voglio continuare a fare ciò che sto facendo ora, ma è chiaro che serve una buona macchina. Non so quanto durerà, ma mi auguro di poter vincere il maggior numero di gare possibili. Non ho mai pensato ai record, conta anche il divertimento in ciò che si fa", parole di Max Verstappen. Nella conferenza stampa che apre il fine settimana del gran premio di Catalogna l'olandese della Red Bull fissa i suoi obiettivi: vincere. Poi torna a parlare del gp di Monaco della scorsa settimana: "E' stato un gran bel weekend, siamo riusciti a fare uno stint lungo sulle medie, non previsto ma necessario. Poi la pioggia… ma nel complesso una buona gara e quando è finita ne sono stato felice. Aggiornamenti in Spagna? Sembrano buoni e dovrebbero aiutarci ad avere un bel bilanciamento". (ANSA).