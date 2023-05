F1: Gp Monaco, Leclerc penalizzato di tre posizioni

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - Charles Leclerc è stato penalizzato di tre posti in griglia di partenza nel Gp di Monaco "per aver ostacolato Lando Norris nelle qualifiche di Monaco". Il pilota della Ferrari partirà quindi dalla terza fila e dalla sesta posizione. Lo hanno stabilito i giudici di gara nel gran premio monegasco.

Nel corso delle qualifiche, Leclerc procedeva lentamente sotto il tunnel ed ha rallentato il giro veloce della McLaren di Lando Norris.

Leclerc si era qualificato con il terzo tempo, dietro Max Verstappen della Red Bull e Fernando Alonso dell'Aston Martin.

Ora partirà in sesta posizione. Conquistano un posto in griglia la Alpine di Esteban Ocon, la Ferrari del compagno di squadra Carlos Sainz e la Mercedes di Lewis Hamilton. (ANSA).