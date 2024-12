Serie A: Milan-Genoa 0-0 DIRETTA e FOTO

In campo Milan-Genoa 0-0 per la 16esima giornata di Serie A

LA DIRETTA

ULTIME NEWS

Un Milan giovane per celebrare i 125 anni del club rossonero. Nel giorno dell'anniversario, contro il Genoa a San Siro, Paulo Fonseca inserisce Jimenez terzino e Liberali sulla trequarti, due giovanissimi del club. In panchina Theo Hernandez e Calabria. Capitano Rafael Leao, in una partita in cui l'allenatore vuole vedere un cambio di atteggiamento dopo la vittoria deludente per prestazione in Champions contro la Stella Rossa.

Fischi per Zlatan Ibrahimovic dal pubblico di San Siro mentre viene inquadrato nel maxi schermo dello stadio durante la festa per i 125 del Milan prima della sfida contro il Genoa. Un momento in cui viene celebrato il passato e i campioni che hanno fatto la storia del club, mentre il Milan non vive una situazione positiva con l'obiettivo scudetto che è ormai impresa e lo sfogo di Paulo Fonseca sull'atteggiamento della squadra. "Rendiamo onore ai nostri campioni, simboli di un Milan che non esiste più", recita lo striscione della Curva Sud mentre vengono premiati Marco van Basten, Filippo Inzaghi e Andriy Shevchenko entrati nella hall of fame del club con le votazioni dei tifosi. Assente Shevchenko che sarà celebrato in una serata ad hoc.

"Fonseca cerca una reazione, soprattutto dopo una partita così. Quel che ha detto in pubblico lo ha detto anche in privato. Se ero calciatore reagivo, perché se l'allenatore non è contento devi fare di più. Noi siamo d'accordo con lui, la squadra deve fare di più e dobbiamo spingere affinché faccia di più": lo dice Zlatan Ibrahimovic a Dazn tornando sullo sfogo del tecnico del Milan nel post partita della sfida contro lo Stella Rossa.

LA VIGILIA



A Milano per giocarsela. Non ha dubbi Patrick Vieira quando presenta la sfida di domenica al Meazza tra il suo Genoa e il Milan. E il tecnico francese non si fida delle tensioni in casa rossonere degli ultimi giorni. "Non ci preoccupiamo di quello che accade al Milan, ci concentriamo su di noi - ha spiegato in una conferenza stampa -. Siamo sicuri di affrontare una squadra forte con un allenatore bravissimo e dobbiamo fare la gara giusta per prendere quello che possiamo prendere. L'abbiamo preparata per giocarcela. Hanno elementi come Hernandez e Leao ma noi dobbiamo essere forti di testa e giocare con la palla e con personalità. Dobbiamo cercare il gol attraverso il nostro gioco perché conosciamo le loro qualità e non vogliamo andare a Milano per difenderci per 95'. Ma vogliamo metterli in difficoltà anche con il possesso palla. Dobbiamo giocare con personalità come nelle ultime partite".

Un Genoa in crescita per Vieira nonostante l'ennesimo stop per Messias. Il tecnico però ritrova Vasquez ed ha ampia scelta.

Patrick Vieira

Un Genoa in crescita per Vieira nonostante l'ennesimo stop per Messias. Il tecnico però ritrova Vasquez ed ha ampia scelta. "Ho tanti giocatori che mi stanno mettendo in difficoltà nelle scelte durante gli allenamenti - ha aggiunto -. In generale stiamo meglio dal punto di vista della fiducia e lo si è visto anche nell'ultima gara durante la quale abbiamo fatto cose interessanti. Vitinha sta ritrovando il ritmo lavorando bene e deve continuare così. Allo stesso modo Pereiro e Balotelli stanno lavorando bene in allenamento e stanno facendo di tutto per mettermi in difficoltà. Devono continuare tutti così e aspettare che arrivi il momento giusto".

Tra i reparti da migliorare quello offensivo. "Dobbiamo fare meglio e dare più supporto al nostro attaccante e voglio più giocatori dentro l'area avversaria oltre che avere giocatori tecnici che giocano più vicini. In settimana abbiamo lavorato su questo punto e speriamo di fare meglio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA