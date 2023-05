F1:Leclerc, 'Chi non vorrebbe Hamilton ma sono felice con Sainz'

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - "Le voci su Hamilton? Lewis è incredibile, chiunque sarebbe felice di averlo come compagno perché c'è tanto da imparare. Sono felice della situazione attuale e ho un bellissimo rapporto con Carlos", parola di Charles Leclerc che risponde così alle domande sulle voci di un possibile arrivo di Hamilton in Ferrari. Il monegasco, in conferenza stampa a Montecarlo aggiunge: "Cosa mi aspetto da un compagno di squadra? Che sia un compagno veloce, come tutti cerchiamo. Siamo in F1 e amiamo essere in lotta contro i migliori. Questo non significa che il mio compagno non sia veloce, Carlos è estremamente veloce. Non sono io quello che deve fare le scelte di mercato. Vedremo". (ANSA).