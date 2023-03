F1, Leclerc: 'Siamo lontani, loro di un'altra categoria'

"In termini di performance eravamo lontani con il passo gara. Hanno trovato qualcosa, in qualifica eravamo vicini. E' un'altra categoria". Così Charles Leclerc, parlando a caldo ai microfoni di Sky dopo il ritiro al giro numero 41 del Gp del Bahrain. Il ferrarista ha cominciato nel modo peggiore la nuova stagione iridata della Formula 1, fermandosi al 41mo giro mentre era in terza posizione, per un problema tecnico.