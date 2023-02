Automobilismo: l'Albania accende i motori, pilota e circuito

(ANSA) - BOLOGNA, 04 FEB - Ieri e l'altro ieri l'Albania ha fatto i primi passi per avvicinarsi all'automobilismo sportivo.

Lirim Zendeli, pilota 23enne nato in Germania, ma con radici albanesi, è stato invitato dall'ambasciatore italiano a Tirana, Fabrizio Bucci, nel quadro di un'iniziativa con l'obiettivo di realizzare un circuito omologato per tutte le categorie (compresa quindi la F1) nella città di Elbasan, a circa 45 km dalla capitale. Zendeli è l'ultimo 'acquisto' della Monaco Increase Management, la società fondata dall'imprenditore italiano Salvatore Gandolfo che già ha sotto contratto fra gli altri Alex Palou, campione 2021 della Indycar e terzo pilota McLaren in F1, e l'attuale leader della Formula E, Pascal Wehrlein (già campione Dtm e pilota da Gp, compresa un'esperienza al simulatore Ferrari).

Nel corso dell'incontro sono stati ribaditi i legami di amicizia che l'Italia, patria dell'automobilismo sportivo, ha con il Paese balcanico. Venerdì nell'hotel Maritim Plaza, alla presenza del primo ministro albanese Edi Rama, si è tenuto il concorso per i progetti dell'autodromo, con quattro proposte provenienti da Italia, Gran Bretagna e Austria. Alla fine è risultato vincente il progetto dell'ex pilota F1 Alex Wurz che ha presentato un impianto multifunzionale la cui realizzazione potrebbe avvenire nell'arco di quattro anni. (ANSA).