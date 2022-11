F1:Ferrari; Binotto, lascio una squadra unita e in crescita

(ANSA) - TORINO, 29 NOV - "Con il dispiacere che ciò comporta, ho deciso di concludere la mia collaborazione con Ferrari. Lascio un'azienda che amo, della quale faccio parte da 28 anni, con la serenità che viene dalla convinzione di aver compiuto ogni sforzo per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Lascio una squadra unita e in crescita". Così Mattia Binotto, team principal. "Una squadra forte, pronta, ne sono certo, per ottenere i massimi traguardi - dice Binotto - alla quale auguro ogni bene per il futuro. Credo sia giusto compiere questo passo, per quanto sia stata per me una decisione difficile" (ANSA).