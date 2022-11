Verstappen domina le libere ad Abu Dhabi, la Ferrari rincorre

Prima fa la voce grossa la Mercedes con Lewis Hamilton, poi impone a tutti il suo ritmo Max Verstappen con la Red Bull, che in mattinata aveva lasciato la RB18 al 20enne Liam Lawson. Nelle libere del venerdì ad Abu Dhabi, l'unica a rincorrere è la Ferrari, con Charles Leclerc due volte terzo nei tempi, mai troppo vicino ai leader, e Carlos Sainz sesto nel pomeriggio con la monoposto affidata in precedenza al russo dell'Academy Robert Shwartzman. Servirà un cambio di ritmo del Cavallino per centrare domenica il secondo posto nella classifica piloti, è testa a testa tra Leclerc e Perez, e costruttori, dove la Mercedes sta cercando il sorpasso all'ultima gara. Le Ferrari, al momento, sembrano non a loro agio sul long run, dove invece fa faville il campione del mondo su una monoposto che ha ritrovato le certezze perdute in Brasile. "Le sensazioni non sono troppo male ma c'è ancora parecchio margine di miglioramento per domani", afferma Sainz. "Il ritmo in qualifica è un po' meglio ma i nostri rivali sembrano leggermente davanti. Sfrutteremo le prove libere di domani per dare il massimo nell'ultima qualifica dell'anno", le parole di leclerc. Per sua fortuna, Perez è meno performante del compagno di squadra quindi il duello per la seconda piazza finale resta più che aperto. "Siamo competitivi nel passo gara, mentre dobbiamo trovare qualcosa per la qualifica", spiega il messicano. Nei box Ferrari si guarda anche alla rimonta delle Mercedes, con George Russel che nel pomeriggio riesce a non farsi staccare troppo da Verstappen (1:25.146 il tempo dell'olandese, +341 millesimi per il britannico e +453 per Leclerc) ed Hamilton subito a ruota del ferrarista. Il dominio delle Frecce d'argento a Interlagos ha messo sotto pressione il Cavallino ed entrambi i piloti dovranno dare il massimo per difendere i 19 punti di vantaggio nella classifica costruttori. "La Red Bull ha avuto la meglio, ha due decimi di vantaggio nel giro secco e anche di più nel long run, ma rispetto alla Ferrari sembra che siamo messi bene", dichiara Russell, che sogna di ripetere la vittoria di domenica scorsa.