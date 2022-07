Gp Ungheria, Verstappen: 'Qui sarà dura, Ferrari favorita'

"Qui sarà più dura per noi, specialmente sul giro secco. Non mi aspetto un disastro, ma la Ferrari sarà super forte su questo circuito, sarà favorita".

Così Max Verstappen in vista dell'ultimo Gp prima dello stop estivo della Formula 1 ma il leader del mondiale conta sulle condizioni meteo variabili in Ungheria per darsi qualche chance in più: "Non sappiamo se e quanta pioggia cadrà, fattori che potranno condizionare il risultato".

Il vantaggio in classifica su Charles Leclerc non è per l'olandese della Red Bull motivo di affrontare il weekend con maggior tranquillità. "Io cerco sempre la perfezione e quindi non mi rilasso - ha detto in conferenza stampa -. Cerco sempre di dare il massimo insieme al team per poter vincere più gare possibile".

L'olandese ha anche commentato la notizia dell'addio annunciato da Sebastian Vettel a fine stagione. "Lui ha ottenuto molto in Formula 1 ed è un grande ambasciatore di questo sport - ha sottolineato -, ma prima o poi si invecchia ed è inevitabile valutare il ritiro, dedicarsi alla famiglia. Il Circus occupa talmente che di rado riesci a goderti altri aspetti. Ora per lui è arrivato il momento di viverli al massimo".