F1: Francia; Binotto rincuora Leclerc 'Mondiale non impossibile'

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - "Ho parlato con Leclerc, di punti se ne sono persi tanti e se ne perderanno altri. La squadra non mette in dubbio Charles, che è un campione, abbiamo totale fiducia in lui. Anche oggi sul degrado gomme avevamo la meglio sulla Red Bull, tutto andava nel verso giusto. Ora vogliamo voltare pagina, non ha senso continuare a parlare di un errore di un pilota. Il Mondiale? E' difficile ma non impossibile". Lo ha detto Mattia Binotto, team principal della Ferrari, dopo il Gran Premio di Francia di Formula 1.

"Oggi - prosegue Binotto a Sky Sport - la gestione delle gomme era un vantaggio per noi, lo ha dimostrato anche Sainz che ha fatto una bella gara. Non ha rischiato incidenti, ma è risalito giro dopo giro. So che ci sono tante discussioni ma credo che le scelte oggi siano state corrette. Sono felice per il weekend fatto da Carlos". (ANSA).