F1: Azerbaijan; Verstappen, qui approccio non cambia

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - "L'approccio qui non cambia, devo solo capire nel corso delle prove che macchina avremo e trovare il giusto bilanciamento". Il lerader del Mondiale della Red Bull, Max Verstappen, è pronto per il prossimo Gp di Formula 1 in Azerbaijan: "Binotto (team principal Ferrari, ndr) ha detto che il loro obiettivo non è il Mondiale? Non cambia il nostro modo di scendere in pista e approcciare le gare. Le Ferrari sono molto forti, ma non conta ciò che dicono gli altri" Poi Verstappen nella conferenza stampa Fia interviene sul tema del tetto salariale ai piloti: "Al momento la F1 è sempre più popolare e tutti guadagnano sempre di più. Perché i piloti dovrebbero avere un tetto? Sono quelli che danno spettacolo e rischiano la vita". (ANSA).