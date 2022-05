F1: Miami; gioia Sainz 'tirato fuori due bei giri'

(ANSA) - ROMA, 07 MAG - "Dopo l'incidente di ieri oggi non è stato facile ritrovare la fiducia in una pista nuova come questa. Ma ho mantenuto la calma fino al Q3 e poi ho tirato fuori due bei giri". Carlos Sainz sorride per la seconda posizione conquistata nel Gp di Miami ad un soffio dal compagno in Ferrari Leclerc: "Ancora non è arrivata la pole - aggiunge - ma considerato da dove venivo da ieri mi accontento. Vincere domani? Sarà giornata interessante con tutto quello che può succedere. Non ho ancora fatto la simulazione di gara, non ho mai avuto tanto carburante. Domani sarà la prima volta che avrà tanta benzina a bordo. Sarà impegnativo ma ho fiducia nella macchina. E' molto bella da guidare qui, possiamo fare un bel lavoro". (ANSA).