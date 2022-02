F1: 'in McLaren come a casa', Norris prolunga fino al 2025

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - La McLaren Racing e Lando Norris hanno ufficializzato l'accordo per il prolungamento del contratto del talento inglese. La collaborazione si estenderà sino al termine del campionato 2025 di Formula 1, facendo arrivare a sette il numero di stagioni che il britannico trascorrerà nella storica scuderia di Woking. "I team sono formati da persone e qui mi sento a casa - afferma Norris - Sono cresciuto in questa squadra e mi sento parte di un viaggio importante, che stiamo compiendo tutti insieme. Nel 2021 è stato fatto un altro grande passo avanti, sia per la mia carriera che nelle prestazioni del team e avverto che qui abbiamo tutto l'impegno e gli investimenti necessari per essere contendenti per le vittorie e i titoli in futuro. Tutto questo mi dà una fiducia enorme per il futuro, e dunque è stata una decisione naturale quella di estendere il nostro rapporto per le prossime stagioni". (ANSA).