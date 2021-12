Gp Abu Dhabi: Hamilton domina la Fp3 ma è a rischio reprimenda

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - Lewis Hamilton è stato il più veloce anche nelle terze prove libere del Gp di Abu Dhabi, che domani assegnerà il titolo mondiale piloti di F1. Il britannico della Mercedes ha girato in 1.23.274, davanti al rivale Max Verstappen (+0.214), al compagno di scuderia Valtteri Bottas (+0.751) e all'altra Red Bull di Sergio Perez (+0.773) Più lontane le Ferrari: Carlos Sainz è ottavo (+1.231) e Charles Leclerc decimo (+1.484).

In casa Mercedes c'è attenzione rispetto all'ipotesi di investigazione per un possibile impedimento di Hamilton in uscita dai box su Nikita Mazepin (Haas) costretto ad andare largo nel suo giro lanciato. Se venisse data una reprimenda, per il britannico sarebbe la terza della stagione, e farebbe scattare la penalità di dieci posizioni in griglia di partenza.

Lando Norris (Mc Laren) ha ottenuto il quinto tempo (+0.832), quindi le Alpha Tauri di Yuki Tsunoda (+0.949) e Pierre Gasly (+0.977). Daniel Ricciardo (Mc Laren) è nono (+1.459). (ANSA).