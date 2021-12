F1, Gp Abu Dhabi: Verstappen domina le prime libere, Hamilton terzo

Max Verstappen ha dominato le prime prove libere del Gp di Abu Dhabi, che domenica assegnerà il titolo mondiale piloti di F1. L'olandese della Red Bull ha ottenuto il miglior giro (1.25.009) davanti alle Mercedes di Valtteri Bottas (+0.196) e Lewis Hamilton (+0.346) e al compagno di scuderia Sergio Perez (+0.354). In ottava e nona posizione le Ferrari di Charles Leclerc (+0.837) e Carlos Sainz (+0.877). Il quinto tempo è stato realizzato da Yuki Tsunoda su Alpha Tauri (+0.369), a seguire Fernando Alonso su Alpine (+0.616) e Pierre Gasly su Alpha Tauri (+0.813). Sebastian Vettel su Aston Martin (+0.998) chiude la top 10.

In casa Alfa Romeo, Antonio Giovinazzi (14/o) celebra con una dedica sul suo casco ("Thanks Kimi") l'ultima gara in carriera del compagno di scuderia Kimi Raikkonen (13/o), campione nel mondo nel 2007 con la Ferrari.